Bio-Ethanol diente als Anzündhilfe

THÜNGERSHEIM.Bei dem Versuch, ein Lagerfeuer mit Bio-Ethanol zu entzünden, sind am Sonntagabend in Thüngersheim im Landkreis Würzburg drei Frauen verletzt worden. Sie wurden allesamt in naheliegende Krankenhäuser gebracht. Den Verursacher erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Nachbarn um Hilfe gebeten

Am Sonntagabend wollten mehrere Personen anlässlich einer Gartenfeier in der Mainau ein Lagerfeuer entzünden. Mangels einer geeigneten Anzündhilfe baten sie einen Nachbarn um Hilfe. Dieser brachte am Rand der Feuerstelle Bio-Ethanol aus und entzündete dieses. Als das Feuer wenig später ausging, wurde der Nachbar erneut um Unterstützung gebeten.

Als dieser nochmals vorsichtig das Bio-Ethanol am Rand ausbringen wollte, entzündeten sich offensichtlich bereits beim Öffnen der Flasche die freiwerdenden Ethanoldämpfe an einem Funken. Hierbei wurde die Flasche gegen den Oberschenkel des 37-Jährigen geschleudert.