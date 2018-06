Bürger sollen das Angebot rege nutzen

Anzeige

Odenwald-Tauber.„Die heute bekanntgegebene Verbesserung auf der Strecke der Frankenbahn zwischen Würzburg und Lauda mit Verlängerung bis Osterburken ist ein echter Zugewinn für die Menschen der Region“, so der Landtagsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis, Dr. Wolfgang Reinhart (siehe auch Artikel oben auf dieser Seite).

Die lange geforderten Zwischenhalte in Eubigheim, Wölchingen und Rosenberg werden damit umgesetzt.

„Ich rufe die Bürger der Region auf, dieses attraktive Angebot dann auch rege zu nutzen“, so Reinhart weiter. Es sei damit ein großer Schritt für die verbesserte Mobilität in der Region getan worden. Er selbst, so sein Pressebüro, habe in vielen persönlichen Gesprächen und Briefen an die zuständigen Stellen im Land immer wieder auf die Notwendigkeit der zusätzlichen Bahnhalte und der Taktverdichtung hingewiesen.