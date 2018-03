Bundespräsident kommt zur Eröffnung

Anzeige

Zwar spielt die Musik, ob auf der offenen Bühne, auf dem Basar oder im Zirkuszelt, eine zentrale Rolle auf den Mainwiesn, doch hat das internationale Africa Festival auch immer den Anspruch, auf soziale Probleme der Menschen auf dem Schwarzen Kontinent oder auch der Migranten von dort in Deutschland oder Europa hinzuweisen, Brennpunkte aufzuzeigen sowie auf ökonomische und gesellschaftliche Missstände hinzuweisen und dafür zu sensibilisieren. So gibt es zwei weitere Podiumsdiskussionen. Unter dem Titel „Being Black and German“ findet ein Gespräch am Sonntag, 3. Juni um 11 Uhr im Havana Club statt. Neben Moderation Sarah Bergh nehmen Jana Pareigis, Raphael Dernbach, Tiranke Diallo und Jermain Raffington daran teil.

Rassismus erlebt

Das Thema: Etwa eine Million schwarze Menschen leben heute in Deutschland – in einer von Weißen dominierten Gesellschaft.

In der Podiumsdiskussion wird das Thema aufgegriffen, und dazu sind vier beeindruckende Menschen eingeladen, die nicht nur über ihren persönlich erlebten Rassismus reden, sondern vielmehr darüber Auskunft geben, wie sie sich mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement beteiligt haben, dass diskriminierende und rassistische Strukturen in Deutschland aufgedeckt und überwunden werden. Als Einführung zu dem Thema läuft am Samstag, 2. Juni, um 20.30 Uhr im Arte Kinozelt der Dokumentarfilm „Afro.Deutschland”. Eine weitere Podiumsdiskussion beschäftigt sich mit der Afrikapolitik des Auswärtigen Amtes. Sarah Berg spricht mit dem Regionalbeauftragten für Subsahara-Afrika und Sahel, Botschafter Georg Schmidt, über aktuelle Fragen der deutschen Afrika-Politik. Die Besucher des Festivals haben die Möglichkeit, sich an der anschließenden Diskussion zu beteiligen.

Modenschau

Mittlerweile schon fast traditionell findet am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 14.30 ud 16.30 Uhr eine Modenschau von Rama Diaw statt. Die Mode-Designerin verwendet für ihre Kollektionen einheimische Techniken und Materialien wie Batik und Indigostoffe. Sie werden im Senegal, Mauretanien und Mali hergestellt.

Aus ihrer Leidenschaft für Mode ist die Vereinigung „Aissaitou“ entstanden, die benachteiligte Schneiderinnen, Näherinnen und Stoffarbeiterinnen auf dem Land in einem Atelier zusammenbringt und so das ganze Jahr über für Arbeit und Bleibe sorgt.

Natürlich ist ein runder Geburtstag auch ein Anlass zurückzublicken auf 30 Jahre internationales Africa Festival in Würzburg. „Immerhin sind in den vergangenen drei Jahrzehnten 7000 Künstler aus 56 Ländern aufgetreten, und für viele war es der erste Auftritt vor großem Publikum oder gar das Sprungbrett für eine große Karriere, ich denke da vor allem an Angelique Kidjo“, erinnert Oschmann. „Einige von ihnen sind mittlerweile von uns gegangen, an sie wollen wir beim diesjährigen Festival erinnern.“

„Mama Afrika“

An erster Stelle stehe da bei den Künstlern natürlich Miriam Makeba. „Mama Afrika“ gab fünf Konzerte auf den Mainwiesen. Aber auch an Nelson Mandela, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre und mit dem, obgleich nie vor Ort, eine große Verbundenheit mit dem Verein Afro Project und dem Festival bestanden hatte.

Bereits seit zehn Jahren ist Arte beim Festival dabei. Im Kinozelt gibt es wieder Filme zu sehen, die sich kritisch mit dem Leben in Afrika auseinandersetzen. Dieses Jahr gibt es ein Best-of des bisherigen Festival-Programms.

Restkarten und Programmheft

Die CD mit Songs von den Künstlern der offenen Bühne als auch im Zirkuszelt können mittlerweile in der Stadtbücherei angehört werden.

Das Programmheft gibt es bei den Vorverkaufsstellen Hugendubel und im Tourist Information & Ticket Service im Falkenhaus. Interessenten können das Programmheft aber auch durch Zusendung eines Umschlags plus 1,45 Euro Briefmarke an: Afro Project e.V., Friedenstraße 5, 97072 Würzburg erwerben oder es unter: www.africafestival.org/programmheft herunterladen.

