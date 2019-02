Bushaltestellen demoliert

WÜRZBURG/UNTERDÜRRBACH.Eine Bushaltstelle in Unterdürrbach wurde am Dienstagabend demoliert. Im Rahmen der Fahndung wurden dabei mehrere Personen angetroffen. Der Verursacher wurde ebenfalls darunter festgestellt. Wie sich herausstellte, muss er sich auch für eine weitere Sachbeschädigung verantworten, die er zuvor in der Innenstadt begangen hatte.

Gegen 21.50 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass soeben die Verglasung einer Bushaltestelle in der Paradiesstraße aus einer Gruppe von fünf Jugendlichen heraus demoliert wurde.

Nothammer aus Zug entwendet

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurden die Personen allesamt angetroffen werden, darunter auch der 19-jährige Verursacher der Sachbeschädigung. Diese hatte er mit einem zuvor entwendeten Nothammer begangen. Für den Diebstahl am Nothammer aus einem Zug der Deutschen Bahn muss sich der Mann gesondert verantworten.

Weiterhin wurde ermittelt, dass der 19-Jährige wenige Stunden zuvor mit dem Nothammer die Glasscheibe eines Fahrplanaushanges der Straßenbahnhaltestelle „Dom“ in der Schönbornstraße in Würzburg zerstört hatte.

Bei zwei weiteren jungen Männern der Personengruppe, einem 19- und einem 20-jährigen, wurden bei Durchsuchungen vor Ort jeweils geringe Mengen Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Sie erwarten jeweils gesondert Strafverfahren wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.02.2019