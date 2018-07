Cannabis und Krebstherapie?

Anzeige

Würzburg.Cannabis, Methadon und Co. – Sinnvolle Ergänzung oder gefährliche Verführung für Patienten mit einer Krebserkrankung? Das ist der Titel eines Vortrags, der am Mittwoch, 4. Juli, um 16 Uhr im Comprehensive Cancer Center Mainfranken in Würzburg, Oberdürrbacher Straße, stattfindet. Der Eintritt ist frei. Schon seit einigen Jahren wird daran geforscht, ob Cannabinoide eine das Wachstum hemmende Wirkung auf Krebszellen haben. Im vergangenen Jahr tauchte dann die Behauptung auf, dass Methadon hilfreich gegen Krebs sei. In ihrem Vortrag am Mittwoch, 4. Juli, gibt Professorin Dr. Jutta Hübner vom Universitätsklinikum Jena Antworten auf Fragen wie: Was ist Krebs und wie wirken moderne Therapien? Wie unterscheide ich seriöse begleitende Angebote von unseriöser alternativer Medizin? Was machen Methadon und Cannabinoide mit Krebszellen?