Christen sind berufen, Hoffnungsträger zu sein

Würzburg.Einen Ausblick auf seine Amtszeit als 89. Bischof von Würzburg hat Dr. Franz Jung in seinen Dankesworten am Ende des Weihegottesdiensts am Sonntag gegeben: „,Hoffnung ist der Anker der Seele‘ – unter dieses wunderbare Wort aus dem Hebräerbrief stelle ich meinen Dienst.“ Die Hoffnung, die darin erwähnt wird, sei eine Person. „Jesus Christus ist der wahre Hoffnungsanker. In seiner Menschwerdung hat Gott Himmel und Erde unlösbar miteinander verbunden“, betonte Bischof Jung.

Christus als Hoffnungsanker verleihe der Kirche eine ungeheure Dynamik. Von Christus gezogen zu werden, heiße, bisher Erreichtes immer wieder neu zu überschreiten. Veränderung sei von daher nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu begreifen. „Veränderung im Sinne unseres Glaubens an die Auferstehung.“

Wie Bischof Jung weiter erklärte, begegne ihm immer wieder, dass Menschen eher an Wiederbelebung denn auf Auferstehung setzten. „Man träumt davon, die alte Herrlichkeit möge wieder erstehen, als Kirche gewissermaßen unangefochten ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft behaupten konnte.“ Auferstehung meine aber nicht die Wiederbelebung des Vergangenen. „Denn das Vergangene liegt hinter uns.“ Gottes Ruf könne nur gehorchen, wer von der unbeirrbaren Hoffnung erfüllt sei, dass Abbrüche nicht den Untergang bedeuteten, sondern Einladung seien, noch einmal neu zu beginnen.