Chrom und Country-Musik

Neu in diesem Jahr ist das Indianerdorf am Kletterpark. Hier kann man üben, mit Pfeil und Bogen zu schießen oder echte Indiandertipis bewundern. Ein große Familienschatzsuche für kleine und große Indianer, bei der Preise für die ganze Familie gewonnen werden können, steht ebenfalls auf dem Programm. Ein weiteres Highlight ist die Zauber & Comedy Show am Sonntagnachmittag für die ganze Familie. Am Montag ist wie jedes Jahr Familientag mit kostenlosem Eintritt zu allen Konzerten in der Eventhalle und dem großen Sing & Dance Gottesdienst mit über 100 Lines.

Seit über 30 Jahren trifft sich die deutsche Truckerszene am Pfingstwochenende in Geiselwind. Über 1000 Airbrushs, zig tausend Tonnen Stahl und Chrom, Mega-Liner und ein riesiges Rahmenprogramm versprechen ein erlebnisreiches Wochenende.

„Wir erwarten über 700 Trucks, wobei die schönesten Show-Trucks aus Deutschland und den Nachbarländern anreisen“, erzählt Ruth Strohofer, Geschäftsführerin des Autohofs. „Das Trucker & Country Fest soll gerade den Fahrern die Möglichkeit geben gemeinsam in entspannter Atmosphäre zu feiern und ein paar schöne Tage zu genießen!“

Tom Astor als Hauptact

Beste Country Music aus Deutschland & den USA unterstützt das Lebensgefühl der Route 66. Auf zwei Bühnen wird Country Music gespielt. Eine der musikalischen Hauptattraktionen dabei ist Tom Astor – spätestens seit 1995 ist er Deutschlands erster Country-Music-Superstar. Zu den Karriere-Highlights gehören sicher seine Auftritte mit den Highwaymen Willie Nelson, Waylon Jennings, Kris Kristofferson und Johnny Cash. Als erster deutscher Sänger trat er in der legendären Grand Ole Opry auf, jener geschichtsträchtigen Konzerthalle in Nashville, die den Größen des Country so vorbehalten bleibt wie die New Yorker Met den besten Opernsängern. An Pfingsten wird Tom Astor neben seinen neuen Songs auch ein Best-of-Programm seiner bekanntesten Lieder spielen.

Nicki ist auch am Start

Ebenfalls bestätigt ist die niederbayerische Schlager-Legende Nicki mitsamt Band. 1982 wurde sie bei einem Liedermacher-Wettbewerb in Landshut entdeckt. Mit einem Abschiedslied („Servus, mach‘s guat“) wurde sie in der Musikszene bekannt und ist seitdem auch nicht mehr wegzudenken. Mit Hits wie „I bin a bayrisches Cowgirl“, „Wenn i mit dir tanz“, „Wegen dir“, „Samstag Nacht“ und vielen anderen Ohrwürmern wirbelt sie seit 1983 nicht nur über Deutschlands Bühnen, auch in den Nachbarländern Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Italien ist sie beliebt. Unzählige Auszeichnungen zieren ihre Wände und Regale: 14 Gold- und vier Platin-Platten aus drei Ländern, vier goldene Stimmgabeln, ein bronzener Löwe, silberne Antennen und jede Menge Hitparaden-Siege.

Aus der Heimat der Country Music, den USA, ist ein internationaler top Act mit „High South“ dabei: die US-Amerikaner bewegen sich auf den Spuren von Classic Rock Helden wie den „Eagles“.

Ebenfalls für Stimmung sorgen wird Kings Cotton.Ins Auge stechen werden sicherlich die „Road Chicks“. Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 haben sich die jungen Damen in der Country Szene einen Namen gemacht, touren quer durch Mitteleuropa und blicken auf diverse Veranstaltungen in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Frankreich sowie Italien zurück. Zudem dabei: die Line Dance Gruppe „Countryblend“, „Just Country Lite“, „The Fabulous Texadillos“ und die Gewinner des Deutschen Rock & Pop Preises 2017 in zwei Kategorien, die „The Continentals.“

