Das Baden ist ausdrücklich erlaubt

Die beiden Badeseen im Naherholungsgebiet Erlabrunn sind die einzig zugelassenen öffentlichen Badeseen im Landkreis.

Gespeist werden sie von drei unterirdischen Quellen sowie von Grundwasser. Aus dem Main beziehungsweise aus dem direkt am See vorbeifließenden Bach kann kein Wasser in den See gelangen.

Der Überlauf des Sees wiederum erfolgt in den nebenliegenden Bach. Nach Erklärung von Ralph Woith liege gerade darin die gleichbleibend gute Wasserqualität begründet.

Das Freizeitgelände „Erlabrunner Badesee“ wird vom Zweckverband Wander- und Erholungsgebiet Würzburg betreut und umfasst eine Wasserfläche von sieben Hektar, wie es in einem Bericht der Stadt heißt.

