„Das Kreuz ist kein Kampfzeichen“

Würzburg.Bei einem Pontifikalgottesdienst im Würzburger Kiliansdom hat Kardinal Reinhard Marx, Großprior des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem, am Samstag neun Frauen und 13 Männer neu in den Orden aufgenommen. „Denken Sie an Ihren Auftrag: Gefährte Jesu zu sein, damit Gottes Liebe in der Welt sichtbar wird“, rief der Kardinal den Rittern und Damen des Ordens zu.

Deutschlandweit gehören nach offiziellen Angaben etwa 1400 Personen dem Ritterorden an, etwa 450 Mitglieder und deren Angehörige sowie weitere Gläubige feierten den Gottesdienst mit. Konzelebranten waren unter anderem Abt Hermann Josef Kugler, Abt der Prämonstratenserklöster Windberg und Roggenburg, sowie Mitglieder des Würzburger Domkapitels. An der Feier nahmen auch Bayerns Justizminister Professor Dr. Winfried Bausback, Innenminister und Ordensritter Joachim Herrmann sowie Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt teil.

In seiner Predigt betonte der Kardinal, man könne den Eindruck haben, es gebe einen neuen „Kulturstress“. Die Globalisierung beispielsweise werde heute vielfach als große Bedrohung kritisiert. „Es ist sehr schwer, in allen Turbulenzen und Diskussionen einen klaren Kopf zu bewahren.“ Kardinal Marx warnte vor einem Schwarz-Weiß-Denken. Anders als sein Namensvetter Karl Marx glaube er nicht an das Paradies auf Erden. Christen seien aufgerufen, inmitten der Welt zu leben und dafür Zeugnis zu geben, das die Welt Gottes größer sei. „Die österliche Welt ist durch das Kreuz Christi gegenwärtig, durch sie wird die alte Welt überwunden.“ Wichtig sei die vom Papst immer wieder geforderte Unterscheidung der Geister – auch in der Kirche. Ignatius von Loyola, Gründer des Jesuitenorden, habe zu diesem Zweck die Exerzitien „erfunden“. Es gelte immer, die Frage zu beantworten, was einem helfe, an Jesu Seite zu bleiben.