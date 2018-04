Das Woodstock der Off-Road-Szene wird 20

Anzeige

„Mit dem Motto der diesjährigen Messe ’Schon immer eine Spur tiefer.’ bringen wir zum Ausdruck, dass die Abenteuer & Allrad wie keine vergleichbare Veranstaltung sonst in den vergangenen 20 Jahren maßgeblich zur Entwicklung der Themen Off Road, Allrad und 4x4 beigetragen hat“, weiß Geschäftsführerin Marion Ripberger vom Messveranstalter pro-log.

Bereits zum vierten Mal in Folge wird die Vortragsreihe „Faszination.Abenteuer.Reise.“ stattfinden. Den Auftakt machen am 31. Mai Thomas Rahn & Sabine Hoppe von Abseitsreisen mit ihrem Vortrag „Fernost und Fernwest – Mit dem Oldtimer durch Südostasien und Nordamerika“. Keine Erzählung über eine vergangene Reise, sondern über ein geplantes Projekt, das im Juli 2018 an den Start gehen wird, folgt einen Tag später und steht hinter „6x6 Unplugged – Ready To Go“; der Salzburger Friedl Swoboda plant, in einem Pinzgauer 6x6 die Erde zu umrunden.

Den Abschluss der Vortragsreihe wiederum bildet am 2. Juni Mario Goldstein aus Plauen. In „Abenteuer Grünes Band – Vom Todesstreifen zur Lebenslinie“ erzählt der Sachse – einer der derzeit gefragtesten deutschsprachigen Vortragsredner überhaupt – von seinem knapp 800 Kilometer langen Fußmarsch entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Mit allen Referenten werden zudem im Vorfeld Interviews auf der Bühne geführt, in denen der Reiz, unter extremsten Bedingungen ans Ende der Welt zu reisen, näher beleuchtet wird. Ein absolutes Highlight in der Geschichte der Abenteuer & Allrad dürfte dann der 3. Juni werden, der abschließende Familientag der Messe. Konny Reimann, Fernsehpersönlichkeit, Werbe-Ikone und „Deutschlands bekanntester Auswanderer“, reist von seiner Wahlheimat Hawaii direkt nach Bad Kissingen an und wird auf der Messe im Rahmen eines Gastauftritts nicht nur über seine neuesten Projekte berichten und aus seinem Leben erzählen, sondern auch eine Autogrammstunde geben. Nicht mehr wegzudenken ist im Zusammenhang mit der Abenteuer & Allrad die „Camp Area“ – mittlerweile eines der größten Fernreisetreffen der Welt.

Eine Art „Woodstock der Off-Road-Szene“, auf der viele Besucher während der Messetage zu Hause sind und Gäste aus allen Kontinenten der Erde, aus Neuseeland und Australien ebenso wie aus den USA oder aus Südafrika gesichtet werden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.04.2018