Demonstrationsfahrt findet trotzdem statt

Osterburken/Lauda.Groß ist die Freude bei den Verantwortlichen im Neckar-Odenwald- und Main-Tauber-Kreis über bei einem Treffen im Stuttgarter Verkehrsministerium vereinbarte zeitlich befristete Angebotsausweitung auf der Frankenbahn für die Strecke zwischen Osterburken und Lauda (siehe nebenstehenden Artikel). Ungeachtet dessen wird aber die für Samstag, 7. Juli geplante „Demonstrationsfahrt auf der Schiene“ mit zwei Kundgebungen in Osterburken und Lauda stattfinden.

„Trotz dieses Erfolges sind noch viele Details zu klären. Und vor allem als weiteres Signal, dass wir fest gewillt sind, den Probebetrieb zu verstetigen, wollen wir die nachhaltige Unterstützung in der Region organisieren“, sagt Landrat Dr. Achim Brötel (Neckar-Odenwald-Kreis).

Ziel der Fahrt ist es, in einem eigens gebuchten Zug möglichst viele Pendler, Eltern von Schülern, Nahverkehrsnutzer und engagierte Bürger auf eine informative Fahrt mitzunehmen. Eröffnet wird die Demonstration um 10.15 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Osterburken. Der Begrüßung durch Landrat Dr. Brötel schließt sich eine Kundgebung an, bei der unter anderem Alois Gerig MdB und Georg Nelius MdL sowie Bürgermeister Jürgen Galm sprechen werden. Um 11.15 Uhr beginnt dann die kostenlose Fahrt in Richtung Lauda. Dabei besteht die Möglichkeit, an allen aktuellen Haltepunkten zu- und bei der Rückfahrt auszusteigen.