Der „Demling vom Dach“

Veitshöchheim.Nach gefühlten neun Monaten Dauersommer verabschiedet sich die in diesem Jahr besonders sonnenverwöhnte Jahreszeit in ihre verdiente Auszeit. Die letzten Sommertage im Oktober nutzt derzeit auch Florian Demling von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG), um seine exotische Ernte an exotischen Orten einzuholen. Dabei steht „Safety First“ an erster Stelle: Denn bevor der Versuchsingenieur Auberginen, Chilis, Karotten, Paprika, Thai-Basilikum aber auch seine „Ägyptischen Bohnen“ ernten kann, heißt es zunächst Klettergeschirr anlegen und sich einen festen Stand suchen.

Schon einmal runde Karotten gesehen? Für Florian Demling nichts Ungewöhnliches. Denn bei einem Bodenaufbau von gerade einmal acht Zentimetern hat die charakteristische Möhrenform nicht viel Platz nach unten.

Doch nicht nur heimische Klassiker sind in Demlings Dachgarten zu finden, sondern auch exotische Trendsetter. Ägyptische Bohne, Grünschnabel, Ladyfinger oder Rosenapfel: Genauso vielfältig wie die Namen ist auch die Verwendungsmöglichkeit von Okra. Die kleine grüne Schote steht vor allem in den asiatischen Ländern, aber auch in Afrika und Mexiko, auf dem Speiseplan – erobert als kalorienarmer Vitaminspender aber auch zunehmend die experimentierfreudigen deutschen Küchen. „Urbane Gärtner aus fremden Regionen vermissen hierzulande immer wieder ihre heimischen Produkte. In unserer Asiatischen Gemüsemischung haben wir deshalb einfach mal Okra ausprobiert“, so Demling. Und der Exot fühlt sich auf dem Dach sichtbar wohl; bis Mitte Oktober konnten die grünen Schoten geerntet werden.

Begrünung, die schmeckt

Seit 2014 pflanzt der „Grüne Dachgestalter“ vom LWG-Institut Stadtgrün und Landschaftsbau verschiedenste Gemüsesorten auf einem Unterbau aus Wurzelschutz, Schutzvlies sowie handelsüblichem Dachsubstrat auf Dachflächen in Veitshöchheim und Würzburg. Mit seinen grünen Oasen verbindet der Gartenbauingenieur damit nicht nur Genuss und Erholung im Alltag der Stadtlandschaft, sondern läutet vielmehr die Dachbegrünung 2.0 ein. „Mit dem Anbau auf dem Dach wird man nicht nur zum Selbstversorger, sondern auch zum Umwelt- und Klimaschützer“, so Demling. So sorgen begrünte Fassaden und Dachflächen auch für eine Flächenentsiegelung, bilden in der kalten Jahreszeit eine natürliche Wärmedämmung und steigern mit ihrer Verdunstungsleistung im Sommer den Wohlfühlfaktor durch eine Verbesserung des Mikroklimas.

Doch mal so einfach drauflosgärtnern sollte man besser nicht. Denn das benötigte Substrat kann mit seinem Gewicht die Dachkonstruktion schnell an ihre Grenzen bringen, so Florian Demling. Mindestens 80 Kilo Tragkraft pro Quadratmeter sind dabei notwendig. Und auch die Bewässerung darf nicht vergessen werden: So sorgen verlegte Tropfschläuche für eine vollautomatische Bewässerung – und einen ressourcenschonenden Wassereinsatz. lwg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018