Die Biene, die Heilige Rita und Napoleon

Welche bedeutende Rolle die Biene in der Kulturgeschichte spielt, zeigen exemplarisch die Heilige Rita und Kaiser Napoleon. Kurz nach ihrer Geburt, erzählt die Legende, geriet die kleine Rita in einen Bienenschwarm. „Doch keine einzige Biene soll sie gestochen haben“, erinnert Guido Fackler, Inhaber des Lehrstuhls für Museologie, der das Bienen-Projekt zusammen mit seiner Kollegin Michaela Fenske, Inhaberin des Lehrstuhls für Europäische Ethnologie, koordiniert. Dieses „Bienenwunder“ wurde so gedeutet, dass Rita unter dem besonderen Schutz Gottes stand.

Auch für Napoleon Bonaparte war die Biene ein äußerst bedeutsames Insekt. Dass er die Imme als Wappentier wählte, lag wiederum am fränkischen König Childerich. Ihm wurden 300 goldene Anhänger in Bienenform, die zum Besatz eines Brokatmantels gehört haben sollen, mit ins Grab gegeben. Davon erfuhr Napoleon. Als er selbst gekrönt wurde, trug er goldene Bienen auf seinem Purpurmantel.

Mit Experten ausgetauscht

Um die Ausstellung zu erarbeiten, luden die Studierenden Bienenexperten zu sich ein, sie suchten Imkerinnen und Imker aus der Region auf und befragten Würzburger Bürger, was sie über die Bienen denken. Menschen ganz unterschiedlichen Alters, fanden sie heraus, begeistern sich fürs Imkern. Da ist zum Beispiel der 22 Jahre alte Laurin Zöller aus Würzburg, der mit 16 Jahren zu imkern begann. Inzwischen studiert er in Bayreuth Biochemie. Nach wie vor hat er zehn Bienenvölker in Würzburg. Noch bevor Zöller auf die Welt kam, begann Eugen Bieber aus Kürnach mit der Imkerei. Heute besitz er 20 Völker.

Immer mehr Menschen imkern im kleinen Stil. Und zwar weniger, um Geld zu verdienen, sondern um der gefährdeten Biene beim Überleben zu helfen. Urbanes Imkern, fanden die jungen Kulturwissenschaftler heraus, ist aber nicht nur in Deutschland „in“. Das gibt es auch in den USA. Gleichzeitig existiert hier eine „Bienenindustrie“ von erschreckender Dimension. Hunderttausende Bienenstöcke werden in Amerika jedes Jahr über Tausende Kilometer hinweg mit Tiefladern von Bestäubungsgebiet zu Bestäubungsgebiet transportiert.

Zu jenen Facetten der Biene, die während der Vorbereitung der Ausstellung am meisten für Erstaunen gesorgt haben, gehört die kulinarische Seite. „Denn man kann nicht nur den Honig essen“, sagt Volkskunde-Masterstudent Dominik Pesamosca.

Larven als Delikatesse

Auch die Bienenlarven, die von den Imkern aus dem Stock geschnitten und weggeworfen werden, sind eine Delikatesse. Jedenfalls bestätigen das alle, die es gewagt haben, die Larven zu versuchen, so seine Kommilitonin Aylin Ulucam.

Rund 10 000 Euro kostet die Ausstellung des Heimatmuseums Ebern, für die sich rund 50 Studierende in den letzten Wochen ins Zeug gelegt haben. Der Bezirk Unterfranken fördert das Projekt. Mit Masterstudentin Franziska Gleichauf, die bereits ein Gestaltungsstudium abgeschlossen hat, gewann das Team eine Fachfrau für alle Fragen rund ums Ausstellungsdesign.

Auf ihre Idee geht auch eine „Ehrenurkunde“ für die Biene zurück. Damit wird die Imme am „Ende einer Ära“ für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

Seit dem 4. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung, recherchierten die Studierenden, erbrachte die Biene eine jährliche Bestäubungsleistung im Wert von 365 Milliarden Dollar. Womit sie ein unersetzlicher, allerdings nicht unsterblicher Teil des Ökosystems ist.

