Die Lebensweise der Wüstenväter als Vorbild

Anzeige

Münsterschwarzach.Wenige Wochen vor seinem 80. Geburtstag ist für Benediktinerpater Fidelis Ruppert ein langgehegter Wunsch in Erfüllung gegangen: Der ehemalige Abt von Münsterschwarzach besuchte zum ersten Mal in seinem Leben das Makarios-Kloster in Ägypten. In dem Land am Nil haben die Wüstenväter vor 1500 Jahren die Wurzeln des klösterlichen Lebens gelegt. Quellen, die er sein Leben lang studiert und in das Alltagsleben der Mönche übertragen hat – vor allem in seiner Amtszeit als Abt von 1982 bis 2006. Am heutigen Dienstag wird Ruppert 80 Jahre alt.

Spiritualität

1938 in Plankstadt unweit von Heidelberg geboren, trat Gerhard Ruppert im April 1959 nach dem Abitur in das Kloster in Münsterschwarzach ein und nahm den Ordensnamen Fidelis an. Er studierte Theologie und Philosophie in Sankt Ottilien, Würzburg und Rom. Schon damals galt sein besonderes Interesse der Spiritualität und Lebensweise der Wüstenväter. Er promovierte über die Entstehung des Ordensgehorsams bei Pachomios. Der Heilige, ein ägyptischer Mönch, lebte im vierten Jahrhundert nach Christus und war Gründer der ersten christlichen Klöster.

1979 wurde Ruppert zum Prior ernannt und vier Jahre später – nach dem Amtsverzicht von Abt Bonifaz Vogel – zum 74. Abt der Abtei Münsterschwarzach gewählt. Ein Amt, das er fast 25 Jahre innehatte. In dieser Zeit bewegte ihn die Frage des Zusammenlebens der Mönche ebenso wie die Förderung der geistlichen Entwicklung des Einzelnen. Erfahrungen, die er in den Jahren ab 1969 gemacht hatte, waren dafür ausschlaggebend. Gemeinsam mit anderen Mönchen aus der Abtei hatte er Kurse bei Karlfried Graf Dürckheim, einem bekannten Psychotherapeuten und Zen-Lehrer, besucht. Dabei entdeckte Ruppert nicht nur die Meditation als inneren Weg zu Gott ganz neu, sondern ihm wurde auch klar, dass man „Probleme nicht totbeten kann“. So seien es auch psychologische Aspekte und Elemente der Gruppendynamik gewesen, die mithalfen, die Regel des heiligen Benedikt und die Schriften der Wüstenväter neu und tiefer zu verstehen.