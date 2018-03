Anzeige

Baumann stammt aus Feuchtwangen und erhielt schon früh Klavier- und Orgelunterricht. Nach der C-Prüfung und der Prüfung zur staatlich geprüften Singschullehrerin studierte sie Operngesang und Gesangspädagogik an der Musikhochschule Detmold. Seitdem hat sie als Atem-, Gesangs- und Sprechlehrerin zahlreiche Seminare geleitet, Einzelunterricht gegeben und Lehraufträge an Universitäten wahrgenommen. Seit Mai 2007 ist sie auch Stimmbildnerin am Würzburger Priesterseminar.

Tobias Löffler ist kurz vor seinen Prüfungen. Er sei Quereinsteiger, sagt er. „Ich habe vorher evangelische Theologie studiert. Aber nach einigen Praktika und einer Orientierungszeit bin ich zur katholischen Kirche konvertiert.“ Dass er am Priesterseminar bereits seit dem ersten Semester Unterricht in Stimmbildung hat, schätzt er sehr. „Ich will lernen, die Bedeutung der Botschaft begreifbar zu machen. Ich will oft gesprochene Gebete immer wieder neu erlebbar machen“, sagt Löffler.

In den ersten beiden Semestern sowie im siebten und achten ist Stimmbildung für die Priesteranwärter verpflichtend. In allen anderen Semestern kann der Unterricht weiterhin als freiwilliges Angebot wahrgenommen werden, was die meisten tun, weiß Baumann. „Ich arbeite mit den Studenten ganz eng an der Liturgie entlang. Dabei befassen sie sich praxisorientiert mit dem Handwerkszeug wie Atemtechnik, Körperresonanz und Sprachgestaltung.“ Um Texte sprachgestalterisch lebendig zu machen, lernen die Studenten die Farbe ihrer Stimme kennen und diese zu variieren.

Empfinden hörbar machen

„Die Stimme ist der Spiegel der Seele. Sie ermöglicht es, das innere Empfinden und Verstehen klar, ehrlich und ausdrucksvoll hörbar zu machen. Stimmbildung kann einen Teil zur Persönlichkeitsentwicklung und Stressbewältung beitragen“, erklärt Baumann. Im Unterricht können die angehenden Priester lernen, Signale des Körpers wahrzunehmen und ihre Kraft adäquat einzusetzen. Löffler steht in dem geräumigen Zimmer, dessen Fenster mit bunt gestreiften Vorhängen gerahmt sind. Vor dem linken Fenster stehen ein Klavier und ein offenes Regal mit Messbüchern und speziellen Büchen für Kantoren. In den Ecken sind ein kleines Trampolin und ein Gymnastikball untergebracht.

Gabriele Baumann sitzt ihrem Schüler aufmerksam zugewandt gegenüber. Zwischendurch macht sie sich Notizen oder bittet Löffler, eine Passage zu wiederholen. „Stellen Sie sich genau vor, was Sie unter ,Land der Verheißung‘ verstehen. Entwickeln sie ein inneres Bild. Nur dann kommt der Text bei mir wirklich an.“ Es gehe Baumann letztlich immer um Authentizität, Klarheit und das eigene Wohlgefühl.

Am Fortbildungsinstitut (fbi) der Diözese Würzburg bietet Baumann Fortbildungen für alle Mitarbeiter an.

Die Nachfrage ist groß. „Lebendige Präsenz und ausdrucksstarke Stimme sind in jeder Lebenslage wichtig. Sie bestimmen, welche Inhalte und Emotionen beim Hörer ankommen und entscheiden, ob die Botschaft sympathisch, glaubwürdig und überzeugend wirkt“, erklärt Baumann. Bei den vergangenen Seminaren sei es von Pfarrern und Pförtnern über Religionslehrer zu Ordensschwestern eine ganz gemischte Gruppe gewesen. pow

