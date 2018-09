Dieb stellt sich unfreiwillig

Würzburg.Ein gesuchter Dieb betrat am Dienstagnachmittag die Wache der Bundespolizeiinspektion Würzburg am Bahnhofsplatz und meldete den Verlust eines persönlichen Gegenstandes. Neben einer Verlustanzeige konnte er am Schluss mit der Strafanzeige wegen Diebstahls die Wache wieder verlassen.

Am 2. September hatte der bislang unbekannte 32-jährige Deutsche in einem Drogeriegeschäft im Hauptbahnhof Würzburg zwei Parfümflaschen gestohlen. Anhand der Videoaufzeichnung im Laden wurde ein Lichtbild des Täters erstellt. Ein Beamter der Bundespolizei erkannte den 32-jährigen Dieb sofort, als dieser die Dienststelle betrat. Nachdem sich auch der Mann auf dem Bild entdeckte, räumte er die Tat ein.

