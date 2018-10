Diesel abgezapft

Kleinlangheim.Dieseldiebe haben sich in der Nacht zum Dienstag auf einem Parkplatz der A 3 herumgetrieben und aus einer Sattelzugmaschine Kraftstoff im Wert von etwa 400 Euro abgezapft.

Gegen 21 Uhr parkte ein Kraftfahrer aus Niedersachsen seinen Sattelzug auf dem Parkplatz „Steigerwald-Blick“, der sich etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Wiesentheid in Richtung Nürnberg befindet. Nach dem Ende seiner Ruhezeit wollte er gegen 6 Uhr weiter fahren und stellte fest, dass sein Tank völlig leer war. Bisher unbekannte Täter hatten sich in der Dunkelheit an seinem 40-Tonner zu schaffen gemacht und etwa 300 Liter Diesel entwendet.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, soll sich unter Telefon 09302/9100 melden.

