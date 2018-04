Dieses Mal haben es die Götter übertrieben

Anzeige

Was aus einem „Knirps“ alles werden kann, zeigt Philine Maidt, die einst ein Zirkuskniprs war, danach eine Ausbildung im „Atelier für physisches Theater“ in Berlin absolvierte und heute mit dem Duo „Utecht & Philine“ Erfolge feiert.

Am Mittwoch 18. April kommt die freie Theaterkünstlerin mit dem Berliner Kinder– und Jugendcircus Cabuwazi nach Würzburg zurück. „Zum ersten Mal haben wir ein Zirkusgastspiel ins Programm integriert“, sagt Astrid Sommer. Das Besondere: Im Stück „Woodway Rd“ sind Menschen mit und ohne Fluchthintergrund gemeinsam kreativ. Sich zu einem Zirkusartisten zu mausern, ist eine spannende Sache, meint Namondo Nana Beseka, die am „Krug der Unsterblichkeit“ mitwirkt. Vor drei Jahren, als sie ihre Karriere in der „Flohgruppe“ des „Circus Knirps“ startete, hätte sich das Mädchen niemals vorstellen können, waghalsige Luftakrobatiknummern auszuführen. Jetzt kann sie das. Was ein tolles Gefühl ist. Vor der Premiere, meint die Elfjährige, sei sie dennoch aufgeregt: „Doch ich weiß, dass das Lampenfieber weg ist, sobald ich in der Manege stehe.“

Damit bei der Premiere alles sitzt, nahmen die kleinen Zirkusartisten in dieser Woche an einem Intensivtraining teil. „Wir arbeiteten täglich von 9 bis 21 Uhr“, sagt Astrid Sommer. Danach wurden dann noch Kulissen gebastelt. Das war für alle Beteiligten eine schlauchige Sache. Doch die Truppe wuchs dadurch auch zusammen. Neben vier Vorstellungen der Knirpse und zwei Vorstellungen aus dem „Flohcicus“ wartet das Programm auch heuer wieder mit einem Varieté auf, das die Jugendlichen bestreiten. „Dabei gibt es Nummern, die den Atem stocken lassen werden“, verrät Jonas Drescher. Der 17-Jährige war selbst einst Knirps, ist heute ausgebildeter Zirkus-Jugendübungsleiter, trainiert inzwischen die Knirpse und ist gleichzeitig in der Jugendgruppe aktiv. Verfangen“ nennt sich das Varieté, das die Jugendlichen am 14. und 15. April aufführen. Es wird um das Thema „Träume“ gehen. Und mit virtuosen Zirkusnummern gespickt sein. Die 90-minütige Theatervorstellung „Der Krug der Unsterblichkeit“ der Knirpse ist am 7. und 21. April um 15 Uhr sowie am 8. und 22. April um 11 Uhr zu sehen.

Das zweistündige „Circus Varieté: Verfangen“ wird am 14. April um 19.30 Uhr sowie am 15. April um 11 Uhr gezeigt. Der 45-minütige „Flohcircus“ ist am 17. und 20. April jeweils 17.30 Uhr zu sehen. Das Gastspiel des Berliner Circus Cabuwazi steht am 18. April um 19 Uhr auf dem Programm. Tickets für alle Vorstellungen gibt es im Info-Treff der Waldorfschule. Reservierung: www.circus-knirps.de oder Telefon 01 76 / 18 82 43 00.

