Disco-Saison startet wieder

Würzburg.Das lange Warten hat bald ein Ende: Am Freitag, 9. November, startet die Eisbahn-Disco- Saison auf der neuen Eisbahn am Nigglweg. Die Termine in dieser Saison sind: 9., 7. Dezember 4. Januar, 1. Februar und 1. März.

Einmal monatlich

Einmal im Monat, immer am Freitag, können die Besucher ab 18 Uhr zu heißen Rhythmen ihre Runden drehen. Für den richtigen Sound sorgen die DJs MK.

Als Partner sind auch in diesem Jahr wieder dabei die Sparkasse Mainfranken, das Suchtpräventionsprojekt des Caritasverbandes „Mindzone“, die Suchtpräventionsstelle der Diakonie, die Gesundheitskasse AOK und die „Eisbären Würzburg“.

Die Eisbahn-Disco ist auch in dieser Saison eine alkohol- und rauchfreie Veranstaltung.

Eingeladen sind insbesondere Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren. Veranstalter sind Würzburger Bäder GmbH und der Fachbereich Jugend und Familie der Stadt Würzburg, wie es abschließend in einer Pressemitteilung der Stadt Würzburg heißt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018