Drei Frauen sexuell belästigt

WÜRZBURG/GROMBÜHL.Zu sexuellen Belästigungen zum Nachteil einer Schülerin sowie von zwei Frauen kam es am Freitag. Ein zunächst unbekannter Täter belästigte die Geschädigten in sexueller Weise, und im Falle der beiden erwachsenen Frauen kam es auch zu körperlichen Annäherungen. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang die Festnahme des Tatverdächtigen.

Die Schülerin befand sich kurz vor 8 Uhr auf ihrem Schulweg und wurde hierbei von einem bis dato unbekannten Mann mit sexuellem Bezug angesprochen. Da sich der Vater des Mädchens noch in der Nähe befand und einschritt, kam es zu keinem Übergriff, und der Täter flüchtete. Kurze Zeit später wurde im direkten Umfeld eine erwachsene Frau von einem unbekannten Mann von hinten ergriffen und in sexueller Weise bedrängt. Die 28-Jährige wehrte sich erfolgreich nach Kräften und schlug den Täter in die Flucht. In unmittelbarer Nähe hierzu ging der Tatverdächtige dann noch eine weitere Frau in gleicher Weise an, die 32-Jährige setzte sich ebenfalls erfolgreich zur Wehr.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen wurde ein Mann vorläufig festgenommen werden, dessen Erscheinungsbild mit der abgegebenen Personenbeschreibung übereinstimmte. Der 28-jährige dringend Tatverdächtige, welcher derzeit ohne festen Wohnsitz ist, wurde zur Polizeidienststelle gebracht. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft sowie der Stadt Würzburg erfolgte eine Unterbringung in ein Bezirkskrankenhaus. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt geführt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.05.2019