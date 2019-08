Drogenwert im Blut „fast im tödlichen Bereich“

Würzburg.Er fuhr Schlangenlinien auf der Autobahn A 3 und benötigte mitunter alle drei Fahrspuren. Als Polizeibeamte den Fahrer (41) eines Kleintransporters aus Oberhausen später auf der Wache überprüfen wollten, ob er Rauschgift „am Mann“ versteckt hat, fiel zu ihrer großen Überraschung eine Erektionshilfe aus der Unterhose.

Dazu passte, dass in einer Tüte auf dem Beifahrersitz unter anderem ein Vibrator und Sexspielzeug waren – strafbar ist das jedoch nicht. In der Verhandlung beim Amtsgericht Würzburg beschränkte man sich auf Straßenverkehrsverstöße, Fahren mit Amphetamin im Blut und etwas Amphetamin im Schnupftabak.

Der nachgewiesene Drogenwert lag im „fast tödlichen Bereich“. Dass der Angeklagte „nur“ Schlangenlinien fuhr, abwechselnd schnell und langsam, lasse, so ein Rechtsmediziner, auf regelmäßigen Amphetamin-Konsum in nicht geringen Mengen schließen.

Tablette mit „toller Wirkung“

Der Angeklagte fuhr für ein Unternehmen medizinische Geräte zu Ärzten und Kliniken und holte sie für Reparaturen ab. Amphetamin-Konsum während der Fahrt bestritt er.

Er sei bereits etwa 25 Stunden, mit kleinen Pausen, unterwegs gewesen, als er an einem Parkplatz ein Anhalter-Pärchen habe zusteigen lassen. Der junge Mann habe erkannt, dass der Fahrer sich kaum wachhalten konnte und habe ihm eine „Koffein“-Tablette angeboten mit „toller Wirkung“, so dass er während der Fahrt zwei weitere eingeworfen habe. Außerdem habe der Unbekannte ihn aus einer Flasche trinken lassen. Was drinnen war, wisse er nicht.

Erst als er das Anhalter-Pärchen schon wieder abgesetzt hatte, sei es bei ihm zu Schweißausbrüchen gekommen, zu kalten Händen und Kopfschmerzen. Er sei total fertig und froh darüber gewesen, dass er von der Polizei angehalten wurde. Dadurch habe er sich ein Argument dem Chef gegenüber erhofft, der seine Fahrer grundsätzlich unter Zeitdruck setze.

Polizeibeamte berichteten, dass der Angeklagte beinahe auf einen Lkw aufgefahren wäre. Es sei schwer gewesen, ihn bei Theilheim (Landkreis Würzburg) in Fahrtrichtung Frankfurt aus dem fließenden Verkehr herauszuziehen, da er zunächst auf Blaulicht und Polizeikelle nicht reagiert habe.

Gleichgewicht war gestört

Beim Aussteigen aus seinem Kleintransporter habe er vergessen, die Handbremse zu ziehen, so dass das Fahrzeug einige Meter zurückgerollt sei. Er habe erkennbar Gleichgewichtsstörungen gehabt und „durcheinander“ geredet, der Gürtel seiner Hose sei ebenso wie der Hosenbund offen gewesen.

Passiert war das alles zu einer Zeit, als der Angeklagte seinen in anderer Sache entzogenen Führerschein gerade wieder zur Probe bekommen hatte. Nun ist der erneut weg – für elf Monate. Und weil er fahruntüchtig war nach vorangegangenem Amphetamin-Konsum, muss der Mann eine Geldstrafe von 1 925 Euro (entspricht 55 Tagessätzen) zahlen.

Aus Oberhausen war der Angeklagte zur Verhandlung mit dem Zug angereist, hatte aber nur die Hinfahrt gebucht und gehofft, dass das Gericht die Rückfahrt übernimmt. Da hatte er sich allerdings getäuscht.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.08.2019