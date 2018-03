Ecstasy-Tabletten sichergestellt

Anzeige

Kist.Autobahnfahnder der Verkehrspolizei Würzburg haben am Dienstagvormittag auf der A 3 einen Pkw aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten zahlreiche Ecstasy-Tabletten. Gegen 11.30 Uhr war der Pkw auf der Autobahn bei Kist ins Visier der Zivilbeamten geraten. Sie nahmen das Fahrzeug genauer unter die Lupe und entdeckten in einem vermeintlich guten Versteck insgesamt 1650 Ecstasy-Tabletten. Die Polizisten erklärten dem 48-jährigen Fahrer, der alleine mit dem Auto unterwegs war, die vorläufige Festnahme. Aufgrund des Verdachts des Handeltreibens wurde ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 48-Jährigen in Kaufbeuren erwirkt. Bei dem Vollzug fielen den durchsuchenden Beamten weiter größere Mengen an Rauschgift in die Hände. Sämtliche Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts gegen den Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehl. Da der 48-Jährige zwischenzeitlich aufgrund gesundheitlicher Beschwerden in ein Krankenhaus gebracht worden war, wurde ihm der Haftbefehl dort eröffnet. Der Mann wird nach seinem Klinikaufenthalt in eine Justizvollzugsanstalt verlegt.