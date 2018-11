Ehestreit eskaliert

Triefenstein.Ein Streit zwischen zwei Eheleuten eskalierte am Samstagmittag in Triefenstein (Main-Spessart-Kreis). Dabei löste sich ein Schuss aus einer Waffe. Die Ermittlungsrichterin ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg die Untersuchungshaft gegen einen 79-Jährigen an. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt.

Frau bedroht

Gegen 12.30 Uhr fand der Streit zwischen einem 79-Jährigen und dessen Ehefrau seinen Höhepunkt. Der Mann nahm eine legal im Haushalt befindliche Schusswaffe in die Hand und drohte seiner Frau damit, sie umzubringen.

Beim Versuch der 74-Jährigen, ihrem Mann die Pistole zu entreißen, löste sich ein Schuss.

Das Projektil durchschlug die Glasscheibe der Wohnungstüre. Daraufhin trat die Frau die Flucht an und konnte sich zu einer Nachbarin retten, die sofort die Polizei verständigte.

Widerstandslose Festnahme

Der 79-Jährige ließ sich im Anschluss von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Land widerstandslos festnehmen und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg auch am Sonntagmittag der Ermittlungsrichterin vorgeführt.

Gegen den Ehemann der Frau wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg durch die Richterin die Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags angeordnet.

Der 79-Jährige sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Kripo Würzburg dauern an.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.11.2018