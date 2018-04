Eigenständig aus der Insolvenz schippern

Anzeige

Die IG Metall hofft, dass das Unternehmen einen Neustart wagen kann. „Es gibt eine Überlebensperspektive – wenn ich will. Aber ich muss auch Geld in die Hand nehmen. Das lohnt sich“, sagte Walther Mann von der IG Metall Würzburg am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Am frühen Mittag wollte sich Mann in Giebelstadt mit Vertretern des Unternehmens treffen, um über die Zukunftspläne zu sprechen.

Wie Mann gestern gegenüber den Fränkischen Nachrichten erklärte, sei die Verunsicherung unter den Beschäftigten sehr hoch. Hier wolle man von seiten der Gewerkschaft unterstützend eingreifen. Bestellte Aufträge, rund 200 Boote, müssten mit Blick auf den weiteren Fortbestand feritiggestellt und ausgeliefert werden. Hier müsse die Belegschaft mitziehen. Dabei wolle man vermittelend tätig werden. Gleichzeitig müsse man einen potenziellen Investor finden, der ein attraktives Unternehmen mit guten Produkten erhalte. Das sei das vorrangige Ziel, bekräftigte auch nach Medienberichten Tobias Brinkmann, Fachanwalt für Insolvenzrecht, der die bisherige Geschäftsführung unterstützt. Wesentlich sei, für das Unternehmen eine nachhaltige und solide Finanzbasis zu schaffen.

Rund 600 Mitarbeiter

Bavaria beschäftigt der IG Metall zufolge rund 600 Stammmitarbeiter und etwa 175 Leiharbeiter. Bavaria gehört zu den größten Werften in Deutschland und zählt nach eigenen Angaben zu den Marktführern beim Yachtbau in Europa. Die Werft in Giebelstadt stellt seit 40 Jahren Boote her. In Spitzenzeiten hatten Bavaria zufolge jährlich mehr als 3000 Segel- und Motorboote die Werft verlassen. dpa/ber

