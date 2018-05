Ein großes Treffen

Anzeige

Es gibt mehrere Bühnen, Hunderte Zelte und jede Menge Stände: In der Stadt Münster ist gerade viel los. In den nächsten Tagen treffen sich dort viele Menschen. Denn bis Sonntag findet in Münster im Bundesland Nordrhein-Westfalen der Katholikentag statt.

Dieses große Treffen gibt es alle zwei Jahre – jedes Mal in einer anderen Stadt. Viele Tausend Gäste kommen, sie gehören der katholischen Kirche an. Es wird gesungen, geredet und gebetet. Zum Programm gehören Konzerte, Lesungen, Ausstellungen und natürlich Gottesdienste. Auch für Kinder gibt es einige Angebote. Du könntest zum Beispiel an einer Bastelwerkstatt teilnehmen oder dir ein Musical angucken. Manche Teilnehmer lernen auch, wie man einen Streit schlichtet. Das passt zum Motto „Suche Frieden“. Das kann der Frieden in der Welt sein, der Frieden mit Gott, oder mit sich selbst.