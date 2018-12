„Ein nicht zu überbietender Blödsinn“

Würzburg.Auf der Suche nach einer vermissten Person ist die Besatzung eines Polizeihubschraubers über den Weinbergen unterhalb der Steinburg vom Strahl eines Laserpointers am hellen Tag wiederholt geblendet worden. Bevor die Suche eingestellt werden musste, konnten die Polizeibeamten den Störer aus der Luft mit einer Video-Kamera „festhalten“.

Gefährlicher Eingriff in Luftverkehr

Vom Amtsgericht Würzburg wurde ein 42 Jahre alter Steinbildhauer nun wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, gefährlicher und versuchter gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden und zu einer Geldbuße von 1500 Euro an die Staatskasse.

Er schäme sich „in Grund und Boden“ dafür, sagte der Angeklagte vor Gericht und könne sich nicht erklären, warum er, als er den Hubschrauber hörte, zum Laserpointer, ein Geschenk eines Arbeitskollegen, gegriffen habe. Er habe keine offene Rechnung mit der Polizei, keinen Ärger mit Behörden und fühlte sich auch vom Lärm des tief fliegenden Hubschraubers nicht belästigt.

Entschuldigt

Er habe sich bei den betroffenen Polizeibeamten entschuldigt, deren Augenarzt-Rechnung bezahlt und sich in psychologische Behandlung begeben, um zu erfahren, warum er „so einen Quatsch machte“.

Der Hubschrauber war, so ein Polizeibeamter, bei der Suche bewusst tief geflogen. Plötzlich habe das Innere des Cockpits grün geleuchtet, der Pilot habe zum Glück nichts abbekommen, und als der zum Schutz den Helikopter hinter Bäumen postierte, sei ihnen der Laserstrahl hartnäckig gefolgt.

Was als „nicht zu überbietender Blödsinn“ begann, so Richter Thomas Behl, hätte ganz schnell zum Fall fürs Schwurgericht, mit Toten werden können. Ein Zeuge aus der Hubschrauberbesatzung hatte auf die Gefahr hingewiesen, falls der Strahl die Augen des Piloten trifft. Dann bestehe durchaus Absturzgefahr, da der Co-Pilot in der Regel keine Flug-Lizenz habe. Im Helikopter liegen inzwischen immer Schutzbrillen für die Besatzung griffbereit, weil Attacken mit Laserpointern immer häufiger vorkommen .

Zum Glück nicht verletzt

Der vom Laserstrahl getroffene Polizeibeamte hatte nach dem Einsatz sofort einen Augenarzt aufgesucht. Von einem vorübergehenden Druckgefühl in den Augen abgesehen war er jedoch nicht verletzt, eine Laser-Verletzung der Netzhaut konnte ausgeschlossen werden.

Da der Angeklagte bereits zehn Vorstrafen mitbrachte, hielt die Staatsanwaltschaft angesichts der Gefährlichkeit des „Spiels“ mit dem Laserpointer trotz Reue und Schuldeinsicht eine Strafaussetzung zur Bewährung nicht mehr vertretbar. Was der Verteidiger als ein „Augenblicks-Versagen“ bezeichnete, war für den Staatsanwalt ein massiver und gefährlicher Angriff auf Polizeibeamte im Einsatz.

Weil die Sozialprognose für den Angeklagten vorsichtig beurteilt „günstig“ sei, entschloss sich das Gericht trotz Bedenken zu einer Bewährungsstrafe und einer Geldbuße von 1500 Euro an die Staatskasse.

Tatwaffe nicht auffindbar

Die „Tatwaffe“ hat die Polizei, obwohl Beamte wenige Minuten nach den Laserstrahlen an der Haustür klingelten, nicht gefunden. Er habe, sagte der Angeklagte vor dem Amtsgericht, den Laserpointer sofort in Einzelteile zerlegt und entsorgt. Warum eigentlich, fragte das Gericht, wenn es ihm gleich so leid tat, was er angerichtet hatte. Er habe befürchtet, sagte der Mann, dass die Polizei ihn , wenn sie das Gerät bei ihm findet, dann gleich mitnehme, und er sei an dem Tag allein mit der kleinen Tochter im Haus gewesen. Der habe er ersparen wollen, dass der Vater abgeführt wird.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018