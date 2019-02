Ein Tatverdächtiger festgenommen

Grafenrheinfeld/Würzburg.Ein dringend Tatverdächtiger, der nach einer versuchten Geldautomatensprengung in Grafenrheinfeld am Samstag schließlich auf der A 3 bei Heidingsfeld festgenommen wurde, ist identifiziert werden. Es handelt sich um einen 23-Jährigen, der in Deutschland keinen Wohnsitz hat. Mindestens ein weiterer Täter befindet sich noch auf der Flucht. Die Fahndung dauert nach wie vor an.

Am Samstag war es gegen 3.30 Uhr in einer Bank am Marktplatz in Grafenrheinfeld zu einer versuchten Geldautomatensprengung gekommen. Als ein Zeuge auf die maskierten Täter aufmerksam wurde, flüchteten diese mit einem Audi A 6 in Richtung Bergrheinfeld. Die zunächst Unbekannten setzten ihre Flucht über die A 70, die A 7 und die A 3 quer durch Unterfranken fort.

In Kist kam es zwischenzeitlich zu einer Kollision zwischen dem Fluchtfahrzeug und einem Streifenwagen, wobei zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Die Täter fuhren nach dem Verkehrsunfall wieder auf die A 3 in Richtung Würzburg, blieben nach der Anschlussstelle Heidingsfeld auf der Autobahn stehen und flüchteten von dort aus zu Fuß.

Der dringend tatverdächtige 23-Jährige wurde noch im Bereich der Autobahn vorläufig festgenommen. Er wurde noch im Laufe des Wochenendes einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Einem weiteren Täter gelang die Flucht. Nach ihm wird nach wie vor schwerpunktmäßig im Bereich Würzburg/Heidingsfeld gefahndet.

Ob möglicherweise noch ein weiterer Komplize im Spiel war, ist aktuell noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die inzwischen die Schweinfurter Kripo in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt übernommen hat, wie das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft Würzburg mitteilten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.02.2019