Einbruch in Verbrauchermarkt

Höchberg.Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Donnerstag in einen Verbrauchermarkt ein und richteten enormen Sachschaden an. Anschließend entkamen die Einbrecher unerkannt mit Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gelang bislang unbekannten Personen kurz nach Mitternacht der gewaltsame Einstieg in einen Supermarkt in der Leibnizstraße. Im dortigen Verkaufsraum machten sich die Einbrecher an einem Geldausgabeautomaten zu schaffen und öffneten diesen brachial mit schwerem Werkzeug. Den Inhalt, Bargeld in Höhe mehrerer zehntausend Euro, entwendeten die Täter ebenso wie einen Kasseneinschub mit entsprechendem Wechselgeld. Anschließend entkamen die Unbekannten und hinterließen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 22 500 Euro. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen.