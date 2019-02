Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

ERLENBACH.Erheblichen Sachschaden richtete ein Unbekannter bei einem Einbruch in der Nacht auf Donnerstag in ein Wohn- und Geschäftshaus an. Der Täter drang dem Sachstand nach im Erdgeschoss gewaltsam in das Haus in Erlenbach am Main im Landkreis Miltenberg ein, brach innerhalb des Gebäudes weitere Türen auf und entkam mit Bargeld und Schmuck. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kripo Aschaffenburg.

Den Einbruch in das Reisebüro in der Lindenstraße bemerkten die Mitarbeiter am Donnerstagmorgen. Die Ermittlungen der alarmierten Polizei Obernburg ergaben, dass der Täter offenbar über das Erdgeschoss in das Wohn- und Geschäftsgebäude eingedrungen war und sich von dort aus Stockwerk für Stockwerk durch die Wohnungen gearbeitet hatte. Dabei brach der Unbekannte eine Vielzahl von Türen in dem Gebäudekomplex auf und richtete so einen nicht unerheblichen Schaden an. Dem aktuellen Sachstand nach erbeutete er dabei Bargeld in unbekannter Höhe und ein Schmuckstück.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 8.45 Uhr, in der Lindenstraße gesehen haben, sollen sich unter Telefon 06021/8571732 melden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.02.2019