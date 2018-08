Einbrüche in Bäckereien

Anzeige

Würzburg.Vier Einbrüche in verschiedene Bäckereien im Stadtgebiet und Landkreis Würzburg beschäftigen seit dem Wochenende die Kripo Würzburg. Der oder die Täter drangen in allen Fällen gewaltsam über den Supermarkt, in dem sich die jeweilige Filiale befindet, ein und entwendeten die Tageseinnahmen beziehungsweise das Wechselgeld. Der erste Einbruch ereignete sich in der Nacht auf Samstag im Würzburger Stadtteil Heuchelhof. Wie in allen weiteren Fällen auch gelangte der Unbekannte gewaltsam über den Supermarkt in das Gebäude und suchte gezielt nach den Tageseinnahmen in den dortigen Bäckereifilialen. Weitere Taten ereigneten sich bis Montagfrüh in Kist, in Thüngersheim sowie in Uettingen. Dem oder den Tätern gelang es in allen Fällen, mit ihrer Beute unerkannt zu entkommen. Der Gesamtwert beläuft sich, wie auch der Sachschaden, auf einen mittleren vierstelligen Betrag.