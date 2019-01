Eine Schwer- und acht Leichtverletzte

Ochsenfurt.Einen verkehrsbedingt haltenden Mazda hat dem Sachstand nach am Montagmorgen der Fahrer eines Schulbusses auf der Staatsstraße von Goßmannsdorf nach Ochsenfurt übersehen und fuhr auf. Die 53-jährige Fahrerin des Mazdas erlitt dabei schwere Verletzungen, sieben Schüler klagten im Nachgang über unfallbedingte Schmerzen.

Dem derzeitigen Sachstand nach fuhr der 51-jährige Fahrer des Schulbusses um 7.24 Uhr rund 250 Meter vor der Einmündung in Richtung Tückelhausen auf den verkehrsbedingt haltenden Mazda auf und schob diesen auf ein weiteres Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die Ochsenfurterin in ihrem Mazda schwere Verletzungen und kam nach der medizinischen Erstversorgung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 58-jährige Fahrer des anderen Pkw erlitt leichte Verletzungen.

Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme durch die Polizei Ochsenfurt gaben die rund 40 Schüler der Grund-, Mittel- und Realschule an, unverletzt zu sein, eine erste medizinische Einschätzung durch den eingesetzten Rettungsdienst und Notarzt bestätigte dies. Die Feuerwehr Ochsenfurt und der Rettungsdienst brachten die Schüler im Anschluss in die jeweiligen Schulen. Im Laufe des Vormittags klagten sieben Schüler der Realschule im Alter von elf bis 17 Jahren dann doch über unfallbedingte Beschwerden, die bislang jedoch keine weitere medizinische Versorgung erforderlich machten. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Polizei Ochsenfurt. Die Schulen stellten sicher, dass die Eltern der betroffenen Kinder über den Unfall informiert werden.

