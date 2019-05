Eingeschränkte Parkmöglichkeiten

Würzburg.Wegen des iWelt-Marathons am Sonntag, 26. Mai, und der verkehrsrechtlichen Anordnung der Stadt Würzburg ist der Parkplatz am Congress Centrum von 7 bis etwa 16 Uhr zur Ein- und Ausfahrt gesperrt. Gleiches gilt für den Parkplatz Friedensbrücke. Hier ist das Ein- und Ausfahren von 8 bis 15 Uhr nicht möglich. In der Seinsheimgarage und am Parkplatz der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH in der Bahnhofstraße ist von 8 bis 15 Uhr ebenfalls die Ein- und Ausfahrt nicht möglich. Im Stadtgebiet ist bei allen Parkeinrichtungen mit Behinderungen bei der An- und Abfahrt zu rechnen. Die innerstädtischen Parkhäuser können nur über die Koellikerstraße und Juliuspromenade erreicht und verlassen werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.05.2019