Anzeige

Würzburg.Einmalige Naturerlebnisse in der Stadt – das bietet die Landesgartenschau im Würzburger Hubland. Am gestrigen Donnerstag wurde sie von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder offiziell eröffnet.

Bis zum 7. Oktober können sich die Besucher unter dem Motto „Wo die Ideen wachsen“ von der bunten Vielfalt der Pflanzenwelt und der Frage, wie man urbanes Leben grüner gestalten kann, inspirieren lassen.

Für das Blumenhaus auf der Landesgartenschau nimmt sich der Ministerpräsident gern Zeit. „Die Minuten haben wir noch“, steuert Söder die Halle an, in der bis vor rund zehn Jahren amerikanische Soldaten Sport getrieben haben. Ein Teil des Geländes der ehemaligen Leighton-Barracks erblüht nun bei der Landesgartenschau. Sie werde das Gesicht der Stadt verändern, ist der Ministerpräsident überzeugt. Söder attestiert der Mainmetropole eine einzigartige Lebensqualität, verbunden mit der gelungenen Symbiose von Tradition und Moderne. „Würzburg ist eine der schönsten Regionen im Land und eine der stärksten in Sachen Wissenschaft.“ Die Nutzung des ehemaligen Kasernengeländes gelinge hervorragend, sagt er in einer launigen Eröffnungsrede. „Wohnen, Natur und Wissenschaft wird hier gelebt, ohne die Geschichte und die Wurzeln zu vergessen.“