Würzburg.Die eislose Zeit in Würzburg ist vorbei: Ab sofort startet die frisch sanierte Eisbahn am Nigglweg nach über einjähriger Pause in die neue Eissaison. Ab 9 Uhr kommen große und kleine Eislauffreunde wieder voll auf ihre Kosten. Das Besondere: bis zur offiziellen Eröffnungsfeier der Eisbahn am 30. November zahlen alle Besucher nur die Hälfte des Eintrittspreises.

Ab sofort heißt es wieder, Schlittschuhe auspacken und nach Herzenslust Kurven über dass Eis drehen. Die „Einlaufphase“ bis zur offiziellen Eröffnungsfeier der Eisbahn am 30. November will die Würzburger Bäder GmbH nutzen, um die sanierte Anlage in all ihren Facetten zu prüfen. „Wir möchten gerne die neue Eisbahn für die ersten vier Wochen der Öffentlichkeit zur Probe und zum Belastungstest zur Verfügung stellen, um sicher zu gehen, dass wir alle unsere Hausaufgaben bestens erledigt haben“, so Jürgen Athmer, Geschäftsführer der Würzburger Bäder GmbH. Technisch und ausstattungsmäßig hat sich im Vergleich zur alten Eisbahn einiges getan. So verfügt die sanierte Eisbahn beispielsweise über ein neues Kälteaggregat. Dieses kühlt die Kunsteisfläche mithilfe einer Soletechnik. Somit hat die Anlage kein Ammoniak mehr, was Umwelt- und Sicherheitsrisiken deutlich reduziert. In den Bestandsräumen der Festungsmauer wurden Umkleiden für die Eishockeymannschaften sowie die Sanitäranlagen für die Öffentlichkeit integriert. Schlittschuhverleih, Kiosk, Eismeisterraum und die Technik sind im neuen Gebäudetrakt untergebracht. Der Zugangsbereich wurde barrierefrei ausgebaut.

Die Öffnungszeiten der Eisbahn und weitere Informationen können Besucher im Internet unter www.wvv.de in der Rubrik „Bäder“ oder unter https://de-de.facebook.com/WuerzburgerBaederGmbh/ nachlesen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.11.2018