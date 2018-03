Entdecken, mitmachen und genießen

Anzeige

Zeitreise

Neben den Themengärten, Trends rund um Natur und Gartenkunst erwartet die Besucher der Gartenschau auch eine ungewöhnliche Zeitreise. Denn die Ausstellung wird durch ein Areal führen, das einst Kartoffelfeld, dann Galgenberg, Startbahn von Flugpionieren und schließlich Stützpunkt der US-Streitkräfte nach dem Zweiten Weltkrieg war, ehe die US-Armee im Januar 2009 den Standort ganz aufgab.

In den Wissensgärten und den Gärten am Belvedere informieren zahlreiche Aussteller über aktuelle Themen rund um Natur und Gartenkunst und geben Anregungen für den eigenen Balkon oder Garten. In wechselnden Ausstellungen werden in der Blumenhalle, die früher einmal Flugzeughangar war und dann den hier stationierten amerikanischen Soldaten als Sporthalle diente, floristische Besonderheiten, spektakuläre Farbenspiele und die neuesten Trends aus der Welt der Blumen präsentiert.

„Im Schutz der Baumkronen entlang der Eschenallee laden Spielfelder zum Aktivsein ein“, so Claudia Knoll. Hier können sich Sportbegeisterte in unterschiedlichen Ballsportarten oder auch beim Trampolinspringen vergnügen oder an den unterschiedlichen Sportangeboten teilnehmen, die bei der Landesgartenschau auf dem Programm stehen.

Zum Entspannen gibt es Hängematten am Aktivband, oder man kann ein Picknick unter den schattigen Bäumen genießen. Das können die Bürger des Stadtteils auch nach der Gartenschau: Denn sowohl das Picknickareal als auch alle Sportfelder bleiben erhalten.

Spielgeräte

Im westlichen Teil des Geländes lädt eine Vielzahl von Spielgeräten dazu ein, in die Lüfte abzuheben, und es so den früheren Flugpionieren gleich zu tun. Klein und Groß können sich auf einer Riesenschaukel einem Spieltower, einer großen Seilrutsche, auf Schiffschaukeln oder auf einem Kletterflugzeug tummeln. In einem richtig kleinen rot-weiß gestreiftem Zirkuszelt, so die Geschäftsführerin, wird es ein buntes Animationsprogramm für Kinder und Jugendliche geben. Im Flying Circus sind Spiel, Unterhaltung und jede Menge Spaß angesagt. In den Terrassengärten gibt es einen Spielplatz der besonderen Art, mit Spielgeräten in Form von Fossilien, Schnecken und Muscheln – eine Erinnerung an das Urzeitmeer, das sich vor Jahrtausenden hier befand.

„Natürlich soll die Landesgartenschau auch ein großes Festwerden“, unterstreicht die Geschäftsführerin. Auf mehreren Bühnen und Spielstätten wird an den 179 Tagen der Landesgartenschau ein vielfältiges Programm für alle Altersschichten präsentiert. Sage und schreibe 2000 Veranstaltungen sind geplant. Und hier wird derzeit im Büro der Landesgartenschau in der Sedanstraße in der Zellerau der letzte Feinschliff angelegt, wie Knoll berichtet.

Bestens gerüstet

Ansonsten sei man bestens gerüstet für das große Ereignis. Man liege voll im Zeitplan und im Kostenrahmen, zeigt sich die Geschäftsführerin, die als gelernte Landschaftsarchitektin schon seit rund 30 Jahren bei zahlreichen Landesgartenschauen mitgewirkt hat, mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden.

„Jetzt hoffen wir auf gutes Wetter, damit wir die Pflanzen nach Ostern auf dem Gelände pflanzen können“, so Claudia Knoll. Dann werde es nochmals richtig eng, wenn sich die Gärtner auf die Füße treten, um die derzeit in Gewächshäusern gelagerten Pflanzen anzusetzen. Mit rund einer Million Besuchern rechnet die Geschäftsführerin bei der zweiten Auflage einer LGS nach 1990 in Würzburg.

