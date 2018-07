Entspannung, aber noch keine freie Fahrt

Anzeige

Würzburg.Die Fahrt auf der Bundesstraße 27 von Kist nach Höchberg ist derzeit kein Zuckerschlecken. Neben dem normalen Stau wegen der Überlastung der A 3 kommen noch die Bauarbeiten auf der B 27 rund um Höchberg hinzu. Nun gibt es seitens des staatlichen Bauamts in Würzburg eine kleine Entwarnung. Ab Montag, 23. Juli, wird der Verkehr wieder in beiden Richtungen um Höchberg herumfließen. Damit sind die langen Staus an der Einmündung zur B 27 von Höchberg kommend hoffentlich Geschichte.

Keine vollständige Entwarnung

Allerdings gibt es noch keine vollständige Entwarnung. Alle Autofahrer, die nach Waldbüttelbrunn von der B 27 aus wollen beziehungsweise weiter zur Hettstadter Steige, müssen sich in Geduld üben.

In der Woche vom 23. bis 29. Juli wird nämlich die B 8/Staatsstraße 2312 von Höchberg ab der Abzweigung B 8 / B 27 (Auffahrtsrampe Richtung Waldbüttelbrunn und Abfahrtsrampe Richtung Kist) bis zur Anschlussstelle Waldbüttelbrunn voll gesperrt.