Erinnerungen aus dem Quelle-Katalog

Bad Windsheim.Ein Vortrag über „Zinn“ findet am heutigen Dienstag um 19 Uhr in der Kräuter-Apotheke im Freilandmuseum Bad Windsheim statt.

Viele haben sie noch im Keller, auf dem Dachboden oder womöglich noch im Regal stehen: Zinnteller, Zinnbecher oder gar Zinnkannen mit heute nicht mehr ganz aktuell wirkenden Motiven. In der Zeit des Zinnbooms von 1970 bis 1990 waren Erinnerungsstücke aus Zinn mit Gravuren äußerst beliebt und wurden zu besonderen Jubiläen gerne verschenkt. Sabine Tiedtke, wissenschaftliche Volontärin im Fränkischen Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken in Bad Windsheim, beschäftigt sich im Rahmen eines Forschungsprojektes seit gut zwei Jahren mit modernem Zinn und hat „neue Erkenntnisse zu alten Bekannten“ gewonnen. Diese stellt sie im Rahmen ihres bebilderten Vortrages „Aus dem Quelle-Katalog für die Schrankwand – modernes Zinn im Fränkischen Freilandmuseum“ heute in der Kräuter-Apotheke am Holzmarkt vor.

