Erster „Kunde“ ein Kripo-Beamter im Dienst

Mit „süßer Maus“ wurde es nichts

Zum Verhängnis war der Frau geworden, dass bei der Kriminalpolizei ein Beamter oder auch mehrere im Dienst die Rotlicht-Werbung im Internet und auch bei den Print-Medien in unregelmäßigen Abständen „studieren“ dürfen oder müssen. Und da fallen neue Namen und Adressen auf wie in dem Fall die „süße Maus“ unter der Überschrift „Kauf mich“.

Ein Kriminalhauptkommissar rief an, buchte eine halbe Stunde für 90 Euro ließ sich kurz beschreiben, was ihn da und vor allem „wo“ erwartet. Damit die Überstunden nicht überhand nehmen, vereinbarte er als Termin für das schnelle Schäferstündchen 15 Uhr am hellen Nachmittag und erfuhr, in welchem Würzburger Hotel er im Zimmer 501 erwartet wird.

Damit die „süße Maus“ ihm hinterher nicht irgendetwas andichtet, rückte ein Kollege mit aus. Der hat dann den liebeshungrigen Kunden gespielt, sich an der geöffneten Zimmertür noch einmal die bevorstehenden Leistungen beschreiben lassen und dann genau genommen „die Hose runter gelassen“: Er gestand, dass er Kriminalbeamter ist und gar nichts will. Damit war für die Frau der angeblich erste berufliche „Abstecher“ nach Würzburg erledigt.

Sie habe doch nicht damit rechnen können, meinte sie vor Gericht, dass dieses Hotel im Sperrgebiet liegt. Aber, so Kripo-Beamte und Richter Behl: Ein Anruf beim Ordnungsamt hätte genügt, und sie hätte erfahren, wo sie arbeiten darf und wo nicht.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

