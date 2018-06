Erstes Kiliani mit dem neuen Bischof

Anzeige

Würzburg.Zur Kiliani-Wallfahrtswoche vom 7. bis 15. Juli werden mehr als 10 000 Pilger in Würzburg erwartet. Erstmals eröffnet Bischof Dr. Franz Jung die Festoktav. Sie steht in diesem Jahr unter dem Psalmwort „Gott, mein Gott bist du, dich suche ich“.

Start der Wallfahrtswoche ist am Sonntag, 8. Juli, um 9.30 Uhr mit der Reliquienprozession von Sankt Burkard zum Kiliansdom. Einen vollen Dom erwarten die Veranstalter wieder bei den vier Festgottesdiensten für Ehejubilare, die an den Tagen zuvor gefeiert werden. Als Auftakt zur Kiliani-Wallfahrtswoche findet am Samstag, 7. Juli, dem Vorabend der Reliquienprozession, unter der Überschrift „Dich suche ich…“ um 19 Uhr im Neumünster ein „Choral Evensong“ statt.

„Wir suchen Gott ein Leben lang“

„Wir suchen Gott ein Leben lang und können ihn doch nie ganz begreifen. Aber das muss uns keine Angst machen“, sagt Bischof Jung zum Motto der Kiliani-Wallfahrtswoche. „Wenn wir das leben, was wir vom Evangelium verstanden haben, dann hat sich die Suche schon gelohnt.“ Es gehe darum, Gott zu suchen und den Glauben im Leben umzusetzen, im Gebet und in der Nächstenliebe. Die Botschaft der Frankenapostel Kilian, Kolonat und Totnan sei heute noch so aktuell wie vor 1300 Jahren.