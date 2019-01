Exhibitionist belästigt 17-Jährigen

Würzburg.Ein Exhibitionist hat am Montag einen Jugendlichen in der Toilettenanlage am Würzburger Hauptbahnhof zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Die Bundespolizei nahm den Täter noch vor Ort fest. Kurz nach 21 Uhr hielten sich ein 24-Jähriger und ein 17-Jähriger in der Toilettenanlage des Hauptbahnhofs auf. Dort entblößte der 24-Jährige gegenüber dem Jugendlichen sein Glied und forderte diesen zu sexuellen Handlungen auf. Der 17-Jährige flüchtete aus der Toilette und lief einer Streife der Bundespolizei in die Arme, die zufällig in der Haupthalle des Würzburger Bahnhofes unterwegs war. Den Exhibitionisten erwartet nun eine Strafanzeige wegen sexueller Belästigung.

