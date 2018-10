Fahrer erliegt Verletzungen

Gemünden.Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Sonntag auf der B 26 bei Gemünden (Landkreis Main-Sepssart). Nach dem Zusammenstoß zweier Pkw im Gegenverkehr erlag ein 67-Jähriger seinen Verletzungen. Gegen 16.30 Uhr hatte eine Zeugin über den Notruf einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 26 mitgeteilt. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen war ein 67-Jähriger mit seinem Ford von Gemünden in Richtung Würzburg unterwegs. Zeitgleich fuhr ein Mercedes-Fahrer ihm entgegen. Kurz nach Wernfeld geriet der Focus aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Mercedes. Beide Fahrzeuge wurden nach dem heftigen Aufprall von der Straße geschleudert und die Fahrer, die beide im Landkreis Main-Spessart wohnhaft sind, jeweils schwer verletzt. Der Ford-Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er wenig später an deren Folgen starb. Der 60 Jahre alte zweite Unfallbeteiligte wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

