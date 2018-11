Fahrgast verletzt Taxi-Fahrerin

Würzburg.Ein betrunkener Fahrgast trat am Samstag in der Rastanlage Würzburg-Nord nach einer Taxi-Fahrerin und beschädigte ihr Auto, so die Polizei gestern.

Gegen 13.30 Uhr hatte sich der stark betrunkene Mann mit dem Taxi zur Rastanlage Würzburg Nord bringen lassen. Dort regte sich der 45-jährige Mann über die Höhe des Fahrpreises auf und war zunächst nicht damit einverstanden.

Er stieg aus, zahlte dann doch, jedoch recht widerwillig und geriet in Rage. Nachdem er gegen das Bein der 57-jährigen Fahrerin getreten hatte, schloss sich die Frau in ihrem Fahrzeug ein. Sie kam mit einem blauen Fleck davon. Der Mann reagierte sich weiter am Taxi ab, schlug die Frontscheibe des Mercedes ein und trat gegen die Fahrertür. Dann verschwand er zwischen geparkten Lastern. Aufgrund konkreter Zeugenhinweise konnten die rasch eingetroffenen Autobahnpolizisten den Mann aus Südosteuropa festnehmen.

Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 2,4 Promille. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.11.2018