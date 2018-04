Feuer im Pkw der Ex-Freundin gelegt

Anzeige

Würzburg.Knutschflecken am Hals seiner ehemaligen Freundin waren für einen jungen Syrer der Anlass, dass er der Studentin nach einer Aussprache ins Gesicht gespuckt und in der folgenden Nacht versucht hat, deren Auto abzufackeln. Ein Schöffengericht verurteilte den 23-Jährigen wegen Brandstiftung zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr. Zu den Auflagen gehören 220 Stunden soziale Arbeit und ein Betrag von 2 000 Euro, zu zahlen an den Vater der Studentin für den Schaden am Pkw.

Der junge Mann war nicht damit fertig geworden, dass die in der Flüchtlingshilfe stark engagierte 25-jährige Studentin die Beziehung zu ihm nach fast einem Jahr beendete und ihm anbot, Freunde auf Distanz zu bleiben. Sie begründete die Trennung mit häufigen Stimmungs-schwankungen des Angeklagten und häufigem Streit „wegen nichts“.

Fast täglich hatte der 23-Jährige danach versucht, die junge Frau umzustimmen: Er klingelte an der Wohnungstür und bat um ein Gespräch, er rief sie an, schickte SMS-Nachrichten, warf Rosen auf ihren Balkon und stand bei einer Demonstration für Asylbewerber und Flüchtlinge plötzlich hinter ihr und fragte, mit welchen Männern sie da unterwegs sei. Er könne ohne sie an manchen Tagen nichts essen und trinken und nachts nicht schlafen. Den Vorschlag der Studentin, sich um eine Therapie zu bemühen, habe er als „nicht nötig“ abgelehnt.