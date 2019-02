Würzburg.„Finanzierung der Zukunft“ lautet der Titel einer Podiumsdiskussion an der Universität Würzburg. Im Rahmen des Forschungsverbundes „ForDemocracy“ diskutieren am Montag, 18. Februar, Peter Bofinger und Stefan Brunnhuber über Parallelwährungen.

Parallelwährungen sind Zahlungsmittel, die die staatlichen Währungen nicht ersetzen, sondern sie ergänzen. In Europa gibt es eine ganze Reihe von regionalen Komplementärwährungen, darunter die Regionalwährung „Chiemgauer“ mit der regionale und nachhaltige Wirtschaftstätigkeit unterstützt und zugleich soziale Projekte gefördert werden sollen.

Parallelwährungen

Ein neue Initiative des „Club of Rome“ geht nun einen Schritt weiter und sieht in Parallelwährungen eine Möglichkeit, die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu unterstützen. Psychiater und Ökonom Stefan Brunnhuber, der als Mitglied des Club of Rome diese Initiative mit ausgearbeitet hat, wird diese in einer Podiumsdiskussion am Montag, 18. Februar vorstellen und mit dem Geldexperten Peter Bofinger diskutieren. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Hörsaal II in der Alten Universität in der Domerschulstraße 16.

Peter Bofinger ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) und Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projekts „Demokratisierung von Geld und Kredit“ des Bayerischen Forschungsverbundes „ForDemocracy“ statt. In diesem Verbund wird in elf Projekten untersucht, unter anderem wie Partizipations- und Entscheidungsverfahren sowie möglicherweise auch die Vorstellungen von Demokratie so modifiziert werden können, dass sie in der Lage sind, angemessen auf die Probleme des 21. Jahrhunderts zu reagieren.

Die JMU ist mit zwei Projekten in dem Forschungsverbund vertreten. Isabel Feichtner, Professorin für Öffentliches Recht und Wirtschaftsvölkerrecht, ist eine der Sprecherinnen des Verbunds und erforscht mit Christian Gelleri die „Demokratisierung von Geld und Kredit“. Feichtner moderiert die Podiumsdiskussion.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019