Freundin mit Messer verletzt

Gemünden.Eine 40-Jährige geriet am Freitag mit ihrem 26-jährigen Freund in Streit und wurde dabei mit einem Messer verletzt. Die 40-Jährige meldete sich gegen 22.45 Uhr über Notruf bei der Einsatzzentrale der Polizei und gab an, mit ihrem Freund in Streit geraten zu sein. Auch soll hierbei ein Messer im Spiel gewesen sein, so die Polizei gestern.

Aus dem Fenster geflohen

Hinzugerufene Polizeistreifen fanden die Frau im Flur im des Hauses auf dem Boden kauernd und mit einer leicht blutenden Schnittverletzung an der Hand. Der tatverdächtige Freund soll nach der Tat aus dem Fenster gesprungen und geflohen sein. Eine Fahndung mit massiven Kräften führte zum Erfolg. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

In Untersuchungshaft

Die 40-Jährige musste zur Versorgung der Schnittverletzung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 26-Jährige am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachtes versuchter sexueller Nötigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung gegen den jungen Mann anordnete. Der Tatverdächtige wurde einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

