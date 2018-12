Fußballfans randalieren

Rohrbrunn.Randalierende Fußballfans haben am Freitagabend auf der Rastanlage Spessart-Süd einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Beleuchtungen und Werbetafeln wurden beschädigt. Gegen 21.30 Uhr wurde die Einsatzzentrale der Polizei in Unterfranken über randalierende, zum Teil maskierte Personen auf der Rastanlage Spessart-Süd an der A3 informiert. Mehrere Streifen der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach trafen kurz nach dem Notruf auf dem Parkplatz ein und sahen, wie eine kleinere Personengruppe mit Golfschlägern, Holzlatten und Tischbeinen auf Parkplatzbeleuchtungen und Werbetafeln einschlug.

Verstärkung angefordert

Mehreren Streifenbesatzungen gelang es, die jungen Männer zu stellen und vorläufig festzunehmen. Erst mit Unterstützungskräften umliegender Dienststellen und hessischen Streifenbesatzungen war es der Polizei möglich, auch die weiteren Anhänger des VfR Aalen, die sich mit einem Bus auf der Rückreise von einem Auswärtsspiel in Wiesbaden befanden und sich nun mit den bereits festgenommenen Fans solidarisierten, unter Kontrolle zu bringen.

Beamte fanden bei den Männern zudem vier Sturmhauben, eine kleine Menge Kokain, Golfschläger sowie Tischbeine und stellten sie sicher. Die Höhe des Sachschadens, der dem Betreiber der Rastanlage entstand, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, Sachbeschädigung, Nötigung, Bedrohung und Beleidigung.

Zeugen sollen sich unter Telefon 06021/8572530 melden.

