Gebäude stürzte ein

EUERFELD.Zum Vollbrand einer Scheune in der Dorfmitte von Euerfeld war es am Samstag gekommen. Das Gebäude brannte vollständig nieder und stürzte letztendlich teilweise ein. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, die Kriminalpolizei Würzburg führt die Ermittlungen.

Um 11.15 Uhr hatten Zeugen das Feuer in der Scheune in der Kaiserstraße bemerkt und den Notruf abgesetzt. Die Scheune, die sich mitten im Wohngebiet befindet, brannte vollständig nieder. Rund 120 Floriansjünger aus dem gesamten Landkreis waren im Einsatz und konnten ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude durch Bewässerung der Dächer verhindern. Dennoch wurden mindestens vier umliegende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Bei dem zur Scheune zugehörigen Wohnhaus wurde der Vorbau massiv beschädigt.

Es wurden sechs Personen, insbesondere durch Rauchgasintoxikation verletzt, darunter auch einer der Feuerwehrmänner.