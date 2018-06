Geistliches Kraftzentrum erstrahlt in neuem Glanz

Anzeige

Würzburg.Weihbischof Ulrich Boom hat am Samstag in der Klosterkirche der Franziskaner-Minoriten mit den Ordensbrüdern, geladenen Gästen und vielen Freunden und Wohltätern einen Gottesdienst zum Abschluss der Generalsanierung der 1249 gegründeten Ordensniederlassung gefeiert.

Seit August 2016 wurden Räume von insgesamt rund 4300 Quadratmetern Grundfläche erneuert. Insgesamt beliefen sich die Kosten nach Ordensangaben auf rund 7,4 Millionen Euro. Den Großteil von etwa 4,8 Millionen Euro trugen die Franziskaner-Minoriten, das Bistum Würzburg unterstützte die Maßnahme mit 1,4 Millionen Euro. Der Rest soll über Spenden finanziert werden. Dem Konvent gehören aktuell 17 Brüder an.

Erneuerung und Umkehr

In seiner Predigt verwies Weihbischof Boom darauf, dass jeder, der das Kloster durch die Pforte betrete, über dem Eingang eine Darstellung des stigmatisierten Heiligen Franz von Assisi blicke. „Erneuerung und Umkehr in unserem eigenen Leben, in unserer Kirche und in der Welt gelingt nur, wenn wir gleich dem Heiligen Franz immer mehr Christus ähnlich werden“, betonte der Weihbischof.