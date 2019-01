Marktheidenfeld/Oberaltertheim.Bislang unbekannte Täter sprengten am frühen Montagmorgen Geldautomaten in Marktheidenfeld und Oberaltertheim. Die Täter flüchteten jeweils mit einem dunklen Pkw in unbekannte Richtung.

Gegen 4.35 Uhr wurden Anwohner in der Friedrich-Raiffeisen-Straße in Marktheidenfeld durch einen lauten Knall geweckt. Bislang unbekannte Täter sprengten einen Geldautomaten. Zwei Personen seien im Anschluss an die Tat aus der Bankfiliale zu einem dunklen Pkw gerannt und mit diesem mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wertheimer Straße davongefahren. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb bislang erfolglos.

Mit dunklem Pkw geflüchtet

Gegen 6.15 Uhr wurden Anwohner in der Raiffeisenstraße in Oberaltertheim ebenfalls durch einen lauten Knall auf einen Einbruch in eine Bankfiliale aufmerksam. Bislang unbekannte Täter hatten hier auch einen Geldautomaten gesprengt. Passanten sahen kurz darauf einen dunkelfarbenen Pkw mit erhöhter Geschwindigkeit vom Tatort in Richtung Unteraltertheim wegfahren. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach den Tätern.

Zu Tathergang und Beuteschaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Ein möglicher Tatzusammenhang mit einer Geldautomatensprengung in Marktheidenfeld wird geprüft.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm noch vor Ort die Ermittlungen. Zeugen sollen sich unter Telefon 0931/4571732 bei der Polizei melden.

