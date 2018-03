Gemeinsam Freude und Trost spenden

Das Polizeiorchester Bayern gibt am Samstag, 17. Februar, im Congress Centrum in Würzburg ein Benefizkonzert. © Tobias Epp

Würzburg.Landtagspräsidentin Barbara Stamm und das Polizeiorchester Bayern laden am Samstag, 17. Februar, um 19 Uhr zu einem Benefizkonzert in das Congress Centrum Würzburg ein. Der gesamte Erlös des Konzertabends geht dabei an den Verein „Hilfe im Kampf gegen Krebs“ und an das Malteser Kinderpalliativzentrum Unterfranken.

Landtagtagspräsidentin Barbara Stamm dankte dem Polizeiorchester für die

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.02.2018